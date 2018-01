Russiagate: Bannon convocato dal procuratore indipendente Mueller

L'ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon e' stato raggiunto da una ingiunzione a comparire fattagli avere dal procuratore indipendente che indaga sul Russiagate, Robert Mueller. Oggi Bannon e' comparso anche di fronte alla commissione servizi segreti della Camera de Rappresentanti per testimoniare a porte chiuse in merito al caso. Mueller gli chiede di presentarsi di fronte ad un gran giuri' per dare la sua versione dei fatti, e si tratta della prima volta che il procuratore ricorre ad una mossa di questo tipo nei confronti di un uomo che e' o e' stato nella cerchia piu' ristretta dei collaboratori del presidente americano. La notizia e' stata pubblicata dal New York Times.

La mossa di Mueller potrebbe far parte di una tattica negoziale, in virtu' della quale Bannon potrebbe evitare di dover apparire di fronte al gran giuri' se concordasse di essere interrogato dagli inquirenti che indagano sul caso dei presunti contatti tra lo staff di Trump ed emissari del governo russo per danneggiare, durante la campagna del 2016, la candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton. Inoltre si puo' evincere dalla decisione ,secondo il giornale, che sia Bannon il personaggio oggetto principale dell'inchiesta di Mueller, dal momento che esistono pochi precedenti di ingiunzioni a comparire presentati, in casi di questo genere. Oggi, entrando nell'aula della commissione servizi segreti della Camera, Bannon non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.