Russiagate, Trump verso il licenziamento del procuratore Mueller

Donald Trump sta considerando il licenziamento di Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate. Lo ha lasciato intendere un amico del presidente Usa, il direttore esecutivo di Newsmax Media, Christopher Ruddy. In realta' le voci vicine al presidente che danno per prossimo silurato Mueller sono gia' diverse e repubblicani hanno cominciato a fare muro.

"Non c'e' ragione di farlo, sarebbe un disastro", ha avvertito il senatore Lindsey Graham. Ma l'ex presidente della Camera dei Rappresentanti e importante alleato del presidente, Newt Gingrich, ha apertamente attaccato il procuratore che ha lavorato 12 anni sotto gli ex presidenti George W.Bush e Barack Obama.

"I repubblicani - ha scritto su Twitter - stano delirando se pensano che questo procuratore speciale sia giusto". Il tutto, alla vigilia delle testimonianza, in programma oggi, del ministro della Giustizia Jeff Session alla Commissione intelligence del Senato, che giovedi' scorso ha ascoltato James Comey, l'ex capo dell'Fbi licenziato da Trump, che ha chiarito la sua posizione sul Russiagate.