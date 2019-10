Russiagate, è inchiesta penale. Indagine per accertare responsabilità Fbi

Esteri

Russiagate, è inchiesta penale. Trump: 'Non ne so nulla' Donald Trump ha risposto ai giornalisti dicendo di non sapere nulla di quanto sta accadendo al dipartimento di Giustizia sull'indagine legate alle origini del Russiagate sui rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che a occuparsi dell'inchiesta sarà il procuratore generale William Barr. Le parole di Donald Trump sono arrivate in seguito alla diffusione della notizia secondo cui l'indagine da amministrativa potrebbe diventare penale. Russiagate, l’inchiesta diventa penale. L’indagine dovrà accertare le responsabilità dell’Fbi L’ipotesi è che alcui componenti della Cia, dell’Fbi, dell’amministrazione Obama abbiano fabbricato una falsa accusa contro l’allora candidato repubblicano, sospettandolo di aver cospirato con i russi pur di danneggiare la candidatura di Hillary Clinton nel 2016. Per ora non ci sono indizi. I dirigenti e gli ex dirigenti dell'Fbi e del dipartimento di giustizia eventualmente coinvolti potrebbero rischiare un'incriminazione e aumenteranno i poteri di raccogliere prove dell'attorney John Durham - titolare dell'inchiesta - anche con mandati emessi da un grand Giurì per acquisire documenti e testimonianze. I deputati democratici statunitensi sollevano preoccupazioni sul fatto che «il dipartimento di Giustizia di Barr sia diventato uno strumento per la vendetta politica di Trump».