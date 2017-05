Russiagate, l'Fbi non informerà Trump. L'esperto: "Impeachment possibile"

Usa: capo interim Fbi, non informeremo Casa Bianca su Russiagate

Il capo a interim dell'Fbi Andrew McCabe si e' impegnato a non informare la Casa Bianca sugli sviluppi delle indagini sul Russiagate. Parlando alla commissione Intelligence del Senato Usa, McCabe ha inoltre assicurato che l'Fbi ha le "risorse adeguate" per procedere. Secondo notizie di stampa non confermate, il direttore James Comey, licenziato a sorpresa dal presidente Donald Trump, aveva chiesto maggiori risorse finanziarie dal governo a sostegno dell'indagine. "Posso assicurarvi che siamo coperti", ha pero' detto McCabe.

Usa: viceministro Giustizia vuole essere ascoltato dal Senato

Il viceministro della Giustizia Usa, Rod Rosenstein, ha chiesto alla commissione Intelligence del Senato di essere ascoltato. La notizia, riferisce Politico, giunge dopo che secondo alcuni media Rosenstein ha minacciato di dimettersi perche' il presidente Usa Donald Trump ha sostenuto che e' stato solo grazie ad un documento da lui stilato, che ha potuto licenziare l'ex capo dell'Fbi, James Comey, cacciato a sorpresa martedi' sera. La Casa Bianca ha sostenuto che il memorandum scritto da Rosestein "Come recuperare la fiducia dell'opinione pubblica nell'Fbi" e' stata la sola ragione per cui Trump caccio' Comey. La viceportavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, ha smentito la notizia delle dimissioni minacciate da Rosenstein, uno stimato procuratore federale, in un'intervista alla Abc.

L'esperto: "L'impeachment di Trump è possibile"

"Le indagini sul Russiagate potrebbero diventare devastanti per il presidente Trump e un impeachment e' tra le possibilita' future": ad affermarlo, in un'intervista all'Ansa, e' John Hudak, uno dei massimi esperti di governance e vice direttore degli studi sulle istituzioni pubbliche della prestigiosa Brookings Institution di Washington. "Se si scoprira' che Trump era colluso con i russi durante la campagna elettorale o che sta tentando di manipolare le indagini sul suo stesso staff, queste sono le basi per un impeachment", aggiunge.