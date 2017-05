Russiagate, Flynn cede: fornirà i documenti al Senato. E Trump trema

Trump: Russiagate, Flynn cede; fornira' documenti a Senato

Dopo il rifiuto iniziale, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Michael Flynn, ha deciso che fornira' alla commissione Intelligence del Senato che indaga sulle interferenze russe nel processo elettorale Usa, i documenti richiesti. Lo riferisce la Cnn, indicando che le prime carte arriveranno in Senato il prossimo 6 giugno. Si tratta di documenti personali e relativi ai suoi affari che i senatori inquirenti, con un mandato di consegna, gli hanno intimato di presentare all'inizio del mese. Flynn, costretto alle dimissioni per aver negato, mentendo, di aver discusso di sanzioni con l'ambasciatore russo a Washington, Serghei Kislyak, in un primo momento aveva invocato il quinto emendamento contro l'auto-incriminazione, cioe' il diritto non dire o fare cose che possano nuocere a se stessi.

Flynn ha fatto sapere di voler cooperare proprio mentre uno degli avvocati personali di Trump, Michael Cohen, ha declinato una simile richiesta da parte delle commissioni di Camera e Senato che sul Russiagate hanno aperto due dossier separati. In serata, Cohen ha precisato che accettera' di cooperare se, come nel caso di Flynn, sara' raggiunto da una una citazione. Intanto, in un'intervista a Le Figaro, il presidente Vladimir Putin e' tornato a negare ieri il coinvolgimento del Cremlino negli hackeraggi ai danni del partito democratico durante le presidenziali Usa, definendo le accuse un'invenzione per giustificare la sconfitta alle elezioni. Una tesi altrettanto cara a Trump, tanto che l'ha ribadita ieri via Twitter, parlando di 'fake news'.