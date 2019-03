Russiagate: Manafort condannato a 4 anni di carcare

Russiagate, Manafort condannato a 47 mesi carcere

L'ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump, Paul Manafort, e' stato condannato a 47 mesi di carcere. Ad emettere la sentenza il tribunale di Alexandria, in Virginia, che lo aveva giudicato colpevole di otto capi di accusa lo scorso agosto, compresi frode bancaria e fiscale. Il rinvio a giudizio di Manafort, 69 anni, e' scattato nell'ambito delle indagini dello speciale procuratore che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, che aveva chiesto per lui una condanna fino a 25 anni di carcere.

Usa, Manafort dovra' restituire 6 milioni dlr piu' multa da 50.000

L'ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump, Paul Manafort, condannato a 3 anni e 11 mesi di carcere, dovra' anche restituire al governo americano 6 milioni di dollari e pagare una multa da 50.000 dollari. Dopo aver scontato 47 mesi in carcere, dovra' restare in liberta' vigilata per altri tre anni. Lo ha stabilito il giudice federale della Virginia T.S. Ellis, dopo che i procuratori avevano raccomandato una pena compresa tra 19 e 25 anni per Manafort.