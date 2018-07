Russiagate, Mueller incrimina 12 agenti russi per spionaggio dei democratici

Il procuratore speciale RobertMueller ha incriminato 12 agenti dell'intelligence russa per gli attacchi hacker al comitato nazionale dei democratici durante leelezioni del 2016. Lo ha annunciato il vice ministro della Giustizia, Rod Rosenstein, in una conferenza stampa convocata a Washington. L'annuncio arriva mentre Donald Trump è impegnato nella visita nel Regno Unito ed alla vigilia del summit con Vladimir Putin lunedì ad Helsinki.

Rosenstein ha spiegato che i 12 incriminati, tutti membri del Gru, il servizio di intelligence militare russo, hanno rubato documenti dei democratici, che poi sono stati pubblicati, inserendo nel network del comitato una serie di codici per azioni di hackeraggio. Il Gru, ha spiegato ancora il vice ministro della Giustizia, che è competente per il Russiagate da quando il ministro Jeff Sessions si è ricusato, sarebbe quindi secondo gli inquirenti dietro alle entità, che agivano sulla rete con i nomi in codice Guccifer 2.0 e DCLeaks - presentandosi in modo fittizio come "hacktivist" americani - che hanno poi diffuso, usando i social media, i documenti ritenuti compromettenti per Hillary Clinton ed i democratici.

USA: SCHUMER, TRUMP CANCELLI INCONTRO CON PUTIN

"Trump dovrebbe cancellare l'incontro con Putin. Ora". Lo afferma Chuck Schumer, leader democratico al Senato, dopo le notizie relative all'incriminazione di 12 agenti dell'intelligence russa per gli attacchi hacker al comitato nazionale dei democratici durante le elezioni del 2016. Lunedì, a Helsinki, è in programma l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. "Queste incriminazioni -afferma Schumer- sono l'ulteriore prova di quello che tutti, tranne il presidente, sembrano capire: il presidente Putin è un avversario che ha interferito nelle nostre elezioni per aiutare il presidente Trump a vincere. Il presidente Trump dovrebbe cancellare il suo meeting con Vladimir Putin finché la Russia non compie passi verificabili e trasparenti per dimostrare che non interferiranno in future elezioni".