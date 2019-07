Russiagate, Mueller: "Possibile incriminare Trump a fine mandato"

Nella sua audizione alla commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti Usa, l'ex super procuratore del Russiagate, Robert Mueller, ha confermato che il suo rapporto non scagiona completamente il presidente Trump. "No", ha risposto Mueller a domanda specifica del presidente della commissione, Jerry Nadler. A Nadler che ribadiva come il suo rapporto non ha concluso che il presidente non abbia ostruito la giustizia, Mueller ha ribadito con un "esatto".

Il procuratore speciale dell’inchiesta Russiagate, Robert Mueller, rispondendo con una serie di “yes” alle domande del presidente della Commissione giustizia, Jerry Nadler, ha confermato che il presidente Donald Trump ha rifiutato di farsi interrogare, opponendosi a qualsiasi richiesta nel corso di un anno. Trump, ha ribadito Mueller, non ha collaborato nonostante il team del procuratore avesse spiegato agli avvocati del presidente che la sua testimonianza sarebbe stata “vitale” per l’inchiesta. L’audizione dell’ex procuratore speciale era cominciata con la lettura di un documento scritto, in cui Mueller ha affermato: “C’è stata una grande e sistematica interferenza del governo russo nelle nostre elezioni”.

Dopo aver ricordato le regole del Dipartimento della Giustizia in base alle quali non si può incriminare un presidente in carica, Mueller ha ammesso che Trump può essere incriminato per ostruzione alla giustizia, una volta lasciata la Casa Bianca.

Mueller sa che il presidente Trump, per due volte, chiese all’ex ministro della Giustizia, Jeff Sessions, di dimettersi durante l’inchiesta Russiagate. L’ex procuratore speciale del Russiagate ha risposto “sì” ad un parlamentare che gli chiedeva se sapesse del tentativo di Trump di far dimettere il ministro Sessions. Quando gli è stato chiesto se non fosse stata la prima volta, Mueller ha risposto: “Sono a conoscenza di due occasioni”. Durante la deposizione dell’ex procuratore, su uno schermo dell’aula scorrono estratti del rapporto sul Russiagate.