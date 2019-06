Salvini chiede aiuto agli Usa. Messaggio per l’Europa?

Il viaggio di Salvini in America ha un doppio scopo. Il primo di “sentire il polso” al nostro padrone; come l’ha presa circa lo smarcamento dalle “american rules” in occasione degli accordi (molto blandi ed inefficaci e che “non si sono ancora formalizzati”) fatti con la visita del premier cinese in Italia. Il secondo la disponibilità a farci da “ombrello” sull’eventualità di una possibile crisi del debito pubblico. Certo non può essere l’amministrazione Trump a farsi da garante dato che i mercati finanziari sono gestiti delle grandi società speculatrici tra cui Black Rock (di recente in visita dal papa con Barbara Goldman Novick, co-fondatrice); tuttavia una buona parola conta eccome. Visita senz’altro opportuna anche perché non molto tempo fa proprio Trump aveva sottolineato l’eccessivo squilibrio del nostro debito pubblico sollecitando azioni di contenimento.



Da buon americano chiederà qualche cosa in cambio dal punto di vista militare, ovvero la continuità a nostre spese delle truppe in Afganistan, l’acquisto degli F35 e possibilmente un raffreddamento dei rapporti con la Russia. Putin, in procinto di visitare l’Italia, si è già espresso in tal senso “l’Italia è un paese membro dell’Unione europea e della Nato, ed è per questo che non credo che la mia visita a Roma porterà un qualche miglioramento nel quadro delle sanzioni imposte alla Russia”. Il tutto comunque deve essere visto in una chiave di “controbilanciamento” nella UE, ormai dichiaratamente a noi ostile. Avere come alleato l’America (e non nemica la Russia) è senz’altro una buona assicurazione nei confronti dei giochetti politici della Merkel e di Macron.



Che sia stato Salvini a muoversi in prima persona ottenendo se non un incontro personalmente con Trump quanto meno con i due pezzi da novanta della Casa Bianca, Pence e Pompeo dimostra la debolezza interna di Conte, ridotto a re Travicello. Penso che comunque Mattarella abbia apprezzato. Il vicepremier leghista si è mosso quasi come primo ministro in pectore; messaggio arrivato anche a Di Maio sempre più in difficoltà dal punto di vista politico, che tuttavia sembra poter incassare il controllo del CSM (il blocco grillino-davighiano, potrebbe prendere le redini del Csm. Un messaggio che Salvini ha rivolto ai suoi alleati nell’esecutivo “gli investimenti in ricerca e difesa sono fondamentali per l’Italia e non ci può essere un governo che su questo indietreggia”. Recentemente è stato altresì significativo l’appoggio di Trump alla Gran Bretagna per un’accelerazione della Brexit.

Trump è contro un’Europa unita e sta convincendo gli inglesi per scardinarla, un gioco che potrebbe tornare utile anche a Salvini. L’Inghilterra ha ripagato lo storico alleato con un altrettanto pieno appoggio militare nel Golfo Persico nell’eventualità di una escalation con l’Iran. Ed a proposito di Iran anche Salvini ha già detto da che parte starà. Insomma Salvini ha capito che in Europa l’Italia non conterà più nulla e resterà sotto pressione per lungo tempo; in quest’ottica un endorsement americano risulterebbe prezioso; se ci sarà riuscito lo vedremo tra non molto quando in autunno arriverà il redde rationem. Nel frattempo The Donald sembra aver messo nel mirino la Germania “stiamo proteggendo la Germania dalla Russia e la Russia sta ricevendo miliardi e miliardi di dollari dalla Germania”, ha detto il Presidente ai giornalisti in una apparizione con il presidente polacco Andrzej Duda alla Casa Bianca. Il segnale è stato lanciato. Vedremo che impatto avrà.