Spagna, patto Psoe-Podemos: fiducia a Sánchez

Spagna, Sánchez ottiene la maggioranza. Sì al governo

Il leader dei socialisti che guiderà una coalizione con Podemos, ha ottenuto 167 sì contro 165 no. Per il via libero al nuovo esecutivo è stata fondamentale l'astensione degli indipendentisti catalani.

Sánchez ha stretto un patto "progressista" di coalizione con la sinistra radicale Podemos per un'ambiziosa agenda che prevede più tasse per i redditi alti, un forte aumento del salario minimo e il ripristino dei diritti dei lavoratori ridotti nel 2012 dalla riforma dell'allora governo conservatore di Mariano Rajoy.

A questo patto si aggiungono accordi con piccoli partiti regionali e la promessa di astensione dell'Erc, il principale partito separatista in Catalogna. L'accordo con l'Erc, in cambio di un dialogo con gli indipendentisti, ha provocato l'ira dei partiti a destra: i Popolari (Pp), l'estrema destra di Vox e Ciudadanos.

Il voto d'investitura arriva dopo un lungo periodo d'instabilità politica, con quattro elezioni negli ultimi quattro anni. Gli spagnoli sono tornati a votare lo scorso novembre, dopo che il voto di aprile non era riuscito a portare alla formazione di un governo.

SPAGNA: OGGI IL VOTO D'INVESTITURA SANCHEZ, MARGINI STRETTI PER IL VOTO

Il primo ministro spagnolo ad interim Pablo Sánchez si sottoporrà oggi ad un secondo e cruciale voto d'investitura, per guidare il primo governo di coalizione della storiadel paese. Come previsto, al primo voto il leader socialista non ottenuto la maggioranza assoluta necessaria di almeno 176 voti. Oggi, passate 48 ore come vuole la legge, basterà che i voti a favore siano superiore a quelli contrari e quindi saranno cruciali le astensioni.

Il margine di Sánchez è molto stretto, fa notare El Mundo, ricordando che il leader socialista può contare su 167 voti favorevoli e 18 astensioni, mentre i voti contrari saranno 165. Se un solo voto favorevole dovesse passare al no, il nuovo governo verrebbe bocciato.