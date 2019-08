Sanders batte Biden nel New Hampshire

E' di poche ore fa il risultato del poll nel New Hampshire: vede in testa il senatore Bernie Sanders,socialista che sposta Biden in seconda posizione,insieme con Elizabeth Warren Un risultato che mette la febbre addosso a molte testate statunitensi. Da sempre hanno considerato il vicepresidente con Obama, come il leader dei democratici in America. E'anche vero che sono proprio gli altri candidati democratici a creare problemi per Biden, ritenuto "vecchio e debole".

Gli ups and down della politica!...