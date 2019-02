Sanità, Cina: indagini su 12 mila sacche di sangue infettate da HIV

Le autorità hanno ordinato di iniziare un richiamo di emergenza del lotto.

Trema il sistema sanitario cinese: un'azienda farmaceutica potrebbe aver commercializzato più di 12 mila sacche di plasma contaminato dall'Hiv. In una dichiarazione sul suo sito web, la Food and Drug Administration di Shanghai - riporta il 'New Yor Times' - ha dichiarato che le autorità avevano ordinato all'azienda, Shanghai Xinxing Medicine Company, di iniziare un richiamo di emergenza del lotto di immunoglobulina potenzialmente contaminato.