Schiaffo di Macron all’Italia: "Gli sbarchi avvengano nel porto più vicino"

Macron, sbarco avvenga nel porto piu' vicino

"Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto piu' vicino. E' una necessita' giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilita'": lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi. "L'impegno della Francia e' totale per proseguire una politica efficace e che risponda ai nostri principi. Non dobbiamo lasciar montare i populismi da nessuna parte".

Macron alla Libia, stop detenzione in campi migranti

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un punto stampa all'Eliseo, ha lanciato un forte appello alle autorita' libiche affinche' pongano fine alla detenzione dei migranti in transito per il Paese. "Queste persone che sono in transito o in attesa, devono essere messe in sicurezza secondo i protocolli internazionali", ha aggiunto Macron.