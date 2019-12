Sciopero Francia all'ottavo giorno contro riforma pensioni: ingorghi di 400 km

Sciopero Francia, nessuna tregua da parte dei sindacati

Ottavo giornata di mobilitazione e scioperi in Francia, con i sindacati che hanno indetto una nuova manifestazione a Parigi per protestare contro la riforma delle pensioni presentata dal governo. Il settore dei trasporti rimane quello più colpito. Il sindacato di categoria più importante, Cgt-Cheminots, ha avvertito che "non ci sarà alcuna tregua per il Natale" e intanto già nelle prime ore di oggi sono stati registrati oltre 420 chilometri di ingorghi nell'Ile-de-France.

"Lo sciopero continua e la mobilitazione durerà a lungo", ha avvertito Laurent Brun, segretario generale Cgt-Cheminots. Per il rappresentante sindacale, "le promesse del governo non valgono nulla" e ha annunciato l'intenzione di andare avanti con gli scioperi fino al ritiro del progetto di riforma delle pensioni. "Meglio alcune settimane di difficoltà, piuttosto che una vita di miseria", ha spiegato Brun, citato dai media francesi.

Il corteo di oggi nella capitale francese è stato convocato dalle sigle Cgt, Fo, Fsu e Solidaire: muovera' da Place de la Nation a Place de la Re'publique. Forti i disagi previsti nel trasporto pubblico: il servizio di tram e autobus e' assicurato al 50% mentre almeno 10 linee della metropolitana rimarranno chiuse.