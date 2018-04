Siria: Assad lancia offensiva contro Isis a sud di Damasco

Siria: Assad lancia offensiva contro Isis a sud Damasco

Le forze fedeli al governo di Damasco si stanno schierando nei sobborghi meridionali della capitale per tagliare i rifornimenti e intrappolare i miliziani del sedicente Stato Islamico, che occupano ancora diverse aree nella zona, nel tentativo di costringere gli estremisti ad arrendersi o a evacuare i distretti occupati. Secondo l'emittente del regime al-Ikhbariya TV, il governo spera di isolare l'Isis nella zona di Hajar al-Aswad, nella parte meridionale di Damasco.

Le immagini mostrano un denso fumo grigio salire dalle case del quartiere, mentre le forze governative sono impegnate a bombardare l'area con attacchi aerei e colpi di artiglieria. L'area nella parte meridionale di Damasco e' l'ultima zona della capitale non controllata dalle forze del presidente Bashar al-Assad. Altri gruppi ribelli dell'area, tra cui uno legato ad al-Qaeda, hanno raggiunto nelle scorse settimane diversi accordi con il regime per l'evacuazione di queste zone e sono stati trasferiti in altre regioni ribelli nel nord della Siria. Secondo al-Ikhbariya TV, centinaia di miliziani dell'Isis si nascondono a Hajar al-Aswad e Yarmouk, un campo profughi palestinese della zona. Altri gruppi ribelli controllano invece i vicini sobborghi di Yalda, Babila e Beit Sahm.