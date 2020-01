Siria, caccia russi colpiscono obiettivi civili a Idlib: 10 morti

Sono almeno dieci i civili che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti condotti da caccia russi sulla città di Ariha nella provincia di Idlib, nella Siria nordoccidentale, dove sono stati colpiti l'ospedale di Al-Shami e un panificio. Lo denunciano i Caschi bianchi, soccorritori volontari che operano nelle zone in mano ai ribelli in Siria, spiegando che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente in quanto si sta scavando sotto le macerie in cerca di eventuali altri corpi.