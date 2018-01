Siria: coalizione a guida Usa ha ucciso 150 miliziani Isis

La coalizione a guida Usa in Siria ha ucciso quasi 150 miliziani dell'Isis nel fine settimana. Lo ha reso noto il Comando centrale americano (Centcom). I raid "di precisione" erano diretti contro "il quartier generale dell'Isis e il centro di controllo in una localita' occupata esclusivamente dallo Stato Islamico nella contesa valle del Medio Eufrate", ha spiegato il Centcom in una nota, assicurando che "non c'e' stato alcun coinvolgimento di personale non militare". Gli attacchi sono stati lanciati nei pressi di As Shafah. Il Centcom, nel comunicato, ha precisato che le Forze democratiche siriane (Sdf), che comprendono anche combattenti curdi dello Ypg, hanno aiutato nell'identificazione del target.