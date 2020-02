Siria, tensione tra Damasco e Ankara: 200 blindati della Turchia a Idlib

La Turchia ha aumentato nelle ultime ore la propria presenza militare al confine con la provincia di Idlib, nel nord ovest della Siria: sono stati inviati nell'area piu' di 200 blindati che sono pronti a intervenire, in seguito agli scontri verificatisi negli scorsi giorni con i militari del presidente siriano Bashar el Assad. Ankara gestisce nell'area 12 check point, che il ministero della Difesa di Ankara ha confermato questa mattina che continueranno a essere operativi. I check point due giorni fa sono stati rafforzati con l'arrivo di uomini, blindati e cannoni a media gittata, partiti dalla confinante provincia turca di Reyhanli.

La mossa di Ankara arriva dopo che lo scorso 3 febbraio in seguito a un bombardamento da parte del regime siriano hanno perso la vita 7 militari e un civile turco: il bombardamento sulla localita' in cui si annidano gli ultimi oppositori al regime di Damasco ha scatenato la reazione della Turchia, che ha poi colpito diverse decine di uomini e di obiettivi legati al regime. Nonostante l'accordo tra Turchia e Russia per la demilitarizzazione dell'area, l'esercito di Damasco, sostenuto da Mosca, a dicembre ha sferrato un'offensiva per riprendere il controllo della provincia nel nord ovest della Siria e sottrarla a gruppi islamisti ribelli. Offensiva che non sta risparmiando la popolazione civile, con piu' di 600 mila profughi in fuga verso il confine turco.