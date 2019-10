Siria: esercito turco attaccato in safe zone

L'esercito turco ha annunciato che una pattugli in Siria è stata attaccata dai curdi nella zona di sicurezza: un soldato è morto e altri 5 sono rimasti feriti. Questo attacco da parte di "terroristi PKK/YPG" si è verificato a Ras al-Ain, dove una pattuglia turca era in ricognizione e sorveglianza. Secondo l'esercito turco, la pattuglia ha reagito e "ha confermato di aver neutralizzato gli obiettivi", ha aggiunto la dichiarazione, senza fornire ulteriori dettagli. L'accordo del 17 ottobre tra Ankara e Washington prevedeva il ritiro della milizia curda YPG, che Ankara considera un ramo del PKK e quindi terrorista, in una "zona di sicurezza" sul confine turco.