Siria, Francia: sul tavolo Ue sanzioni alla Turchia

"La possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul tavolo e l'Ue ne discuterà al Consiglio europeo della settimana prossima". Così la viceministra francese per gli Affari europei, Amelie de Montchalin, sottolineando che "non si può rimanere impotenti di fronte a una situazione scioccante per i civili, per le forze siriane per 5 anni al fianco della coalizione anti-Isis, ma soprattutto per la stabilità della regione".

SIRIA: DAMASCO DENUNCIA 'INVASIONE TURCA, ERDOGAN BUGIARDO'

La Siria di Bashar al-Assad è tornata a denunciare "l'invasione" turca, dopo l'offensiva scattata mercoledì scorso nel nord del Paese arabo, e a ribadire che "contrasterà le forze di invasione presenti illegalmente" sul suo territorio. Dure critiche sono arrivate dal vice ministro degli Esteri siriano, Faysal Miqdad, nei confronti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan: "Un bugiardo - ha detto Miqdad ieri sera da Damasco - non ha il diritto di affermare che sta difendendo il popolo siriano o di puntare il dito contro altri per i crimini che lui stesso ha commesso contro i siriani". "L'aggressione turca contro i territori siriani - ha aggiunto nelle dichiarazioni riportate dall'agenzia ufficiale Sana - pone la Turchia in una posizione che non è differente da quella dell'organizzazione terroristica di Daesh (Isis) e di molti altri gruppi terroristici". Alla vigilia dell'inizio delle operazioni turche nel nord della Siria, Miqdad aveva parlato ai curdi siriani: la Siria "accoglie tutti i suoi figli" e vuole "risolvere tutti i problemi in modo positivo", aveva detto il diplomatico in dichiarazioni al giornale siriano al-Watan.