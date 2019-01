Siria, iniziato il ritiro degli Usa

Siria: Usa, iniziato ritiro equipaggiamento militare non truppe

Gli Stati Uniti hanno iniziato il ritiro dalla Siria degli equipaggiamenti non essenziali, ma non delle sue truppe. Lo ha chiarito un funzionario del ministero della Difesa statunitense, provando a rettificare un precedente annuncio che era risultato impreciso. "Non stiamo ritirando le nostre truppe in questa fase", ha detto il funzionario, il quale ha chiesto l'anonimato.

In precedenza, il portavoce della coalizione internazionale a guida Usa in Siria, Sean Ryan, aveva dichiarato che "la Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve ha iniziato il processo del nostro volontario ritiro dalla Siria". La notizia arriva a meno di un mese dall'inaspettato annuncio del presidente Donald Trump sul ritiro degli Stati Uniti dal Paese mediorientale.