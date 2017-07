Siria, i jihadisti ripiegano su Idlib al confine con la Turchia

Siria, almeno 29 civili uccisi a Raqqa da bombardamento coalizione Usa

Almeno 29 civili, tra cui 8 minorenni, hanno perso la vita ieri nel corso di un bombardamento della coalizione internazionale anti-Isis a guida statunitense nella città di Raqqa, in Siria. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. La Ong ha fatto sapere che al momento le milizie curde delle Forze siriane democratiche controllano il 50% del territorio della città, ultima roccaforte dello Stato Islamico. L'offensiva dell Fsd con l'appoggio della coalizione internazionale ha avuto inizio il 6 giugno.

I jihadisti si ritireranno nella provincia di Idlib

Un accordo per un cessate il fuoco è stato raggiunto fra le milizie sciite libanesi di Hezbollah e i jihadisti siriani di Fateh al-Sham (l'ex Fonte al-Nusra) nella regione di confine con la Turchia di Jurud Arsal: lo hanno reso noto fonti di stampa libanesi. In base all'intesa le milizie jihadiste si ritireranno dalla zona per dispiegarsi nella provincia siriana di Idlib, ancora controllata in gran parte dai ribelli.