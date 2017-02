Siria, Pechino dona 16 mln dlr in aiuti per "rafforzare l'amicizia"

La Cina dona sedici milioni di dollari di aiuti umanitari alla Siria (110 milioni di yuan). L'accordo per l'aiuto umanitario e' stato firmato domeniica tra l'ambasciatore cinese a Damasco, Qi Qianjin, e la Commissione per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale (Icc), rappresentata dal suo capo, Imad Sabuni. Alla sede dell'Icc siriana, l'ambasciatore cinese a Damasco ha sottolineato la vicinanza cinese al popolo siriano "con l'obiettivo di rinforzare l'amicizia tra i popoli cinese e siriano" e "in adempimento alle responsabilita' e agli obblighi internazionali". Qi Qianjin ha poi sottolineato i "progressi positivi" che ci sono stati in Siria soprattutto dopo la vittoria delle truppe del presidente Bashar-Al-Assad Ad Aleppo. "La Siria ha visto un significativo progresso, in particolare dopo la battaglia di Aleppo della fine dello scorso anno, in termini di guerra al terrorismo", ha affermato Qi Qianjin, che si e' detto anche ottimista sulle sorti del Paese, dopo i recenti colloqui di Astana, in Kazakistan, auspicando che "il 2017 possa essere l'anno del ritorno della pace in Siria".