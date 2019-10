Siria, prosegue l'avanzata turca. E Trump: "I curdi non aiutarono gli Usa"

Dopo aver lanciato ieri l’offensiva militare, prosegue l’avanzata delle truppe turche nel nord della Siria contro i curdi. Secondo quanto riferisce la tv di stato siriana Ikhbariy, le squadre di terra di Erdogan hanno ripreso i bombardamenti sulla città di Ras al-Ain, al confine turcosiriano nella provincia di Al Hasakah. Il ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che l'esercito turco ha già colpito 181 obiettivi curdi nella Siria nordorientale dall'inizio dell’offensiva. Obiettivi colpiti con raid aerei e con fuoco di artiglieria. L'operazione è stata decisa dalle autorità turche per eliminare la minaccia posta dalle Unità di protezione del popolo curdo (Ypg) ai confini con la Turchia.

Intanto mentre il Senato americano sta valutando di imporre sanzioni contro Erdogan nel caso in cui le Forze armate di Ankara non si ritirassero (previsto il congelamento dei beni di Erdogan, del suo vice presidente Fuat Oktay e del ministro della Difesa turco Hulusi Akar; previste anche sanzioni nei confronti delle entità che hanno rapporti commerciali con le forze armate turche o con compagnie petrolifere e del gas che collaborano con l'esercito di Ankara), Donald Trump difende la sua decisione di ritirare gli Usa dal nord-est della Siria, criticando i curdi che non avrebbero aiutato gli americani durante la seconda guerra mondiale. "I curdi stanno combattendo per la loro terra", ha osservato il presidente durante un evento alla Casa Bianca. Il ritiro degli Usa dalla Siria e' stato annunciato improvvisamente domenica scorso dopo la telefonata di Trump con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Le Forze democratiche siriane, guidate dai curdi, l'hanno definita "una coltellata alla schiena". Ma i curdi "non ci aiutarono durante la seconda guerra mondiale, non ci aiutarono in Normandia, ad esempio", ha detto Trump, rispondendo sull'offensiva sferrata dalla Turchia che ha annunciato di aver gia' colpito 181 basi dei terroristi nel nord-est. Il presidente americano ha dunque lamentato "l'enorme quantita' di soldi" spesa dagli Usa per consentire ai curdi di acquistare armi e munizioni.



"Detto questo - ha aggiunto - i curdi ci piacciono" ma non si puo' dire che "combattano per noi: loro combattono per la loro terra". Quanto al pericolo di fuga di terroristi dell'Isis in seguito all'invasione turca, Trump ha sottolineato che "scapperebbero in Europa", dunque non metterebbero a rischio la sicurezza americana. I ogni caso, i terroristi piu' pericolosi sono gia' stati spostati in luoghi piu' sicuri, ha spiegato Trump, mentre il dipartimento di Stato ha fatto sapere che gli Usa hanno preso in custodia due esponenti britannici dell'Isis: Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh, detti i "Beatles" per il loro accento 'british', membri di una cellula che ha brutalmente torturato e ucciso ostaggi occidentali. Tra le loro vittime, il giornalista americano James Foley, decapitato in un video propaganda dell'Isis nell'agosto del 2014. Della cellula faceva parte anche Mohammed Emwazi, piu' noto come 'Jihadi John', colui che decapito' Foley e che sarebbe stato ucciso in un attacco con i droni. Sulla Siria anche il Congresso americano ha alzato le barricate contro Trump.



Il fedelissimo senatore repubblicano Lindesey Graham ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con il collega democratico Chris Van Hollen per dure sanzioni contro Ankara. "Mentre l'amministrazione si rifiuta di agire contro la Turchia - e' stato l'affondo di Graham contro il presidente - mi aspetto un forte sostegno bipartisan... molti membri del Congresso ritengono che sarebbe sbagliato abbandonare i curdi che sono stati forti alleati contro l'Isis". Tra le misure concordate, il congelamento di ogni bene della leadership turca negli Stati Uniti e i divieto per loro di viaggiare in America, anche per Erdogan. Verrebbero poi colpiti il settore dell'energia e quello militare, anche con sanzioni contro chi "vende o fornisce supporto finanziario, materiale o tecnologico o fa consapevolmente una transazione con l'esercito turco". Queste sanzioni, ha avvertito Van Hollen, "saranno votate non appena il Congresso riprendera' i lavori, la prossima settimana". Per Trump, le sanzioni contro la Turchia devono scattare solo se Erdogan non si comporta "nel modo piu' umano possibile”.

Cinque soldatiturchi sono stati uccisi nelle ultime ore in scontri con le forzecurdo-siriane nel nord-est della Siria. Lo affermano le forzecurdo-siriane citate dalla tv panaraba al Arabiya. Le stesse forze curdeaffermano di essere in possesso delle salme dei militari turchi uccisi.Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendentesul terreno.