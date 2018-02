Siria, raid Usa contro Assad: oltre cento morti

foto Twitter

La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in siria ha compiuto ieri raid aerei e operazioni d'artiglieria contro forze alleate del regime, uccidendo oltre 100 combattenti: lo ha annunciato la stessa coalizione in un comuinicato. Le operazioni, riferisce la Cnn, sono state compiute dopo che le forze alleate del presidente siriano Bashar al Assad "hanno avviato un attacco non provocato" contro un quartier generale delle Forze Democratiche siriane, dove consiglieri della coalizione stavano lavorando assieme ai combattenti siriani sostenuti dagli Stati Uniti.

Circa 500 militari alleati di Damasco hanno effettuato l'attacco usando artiglieria, mortai e carri armati di fabbricazione russa, ha detto un ufficiale statunitense. "Le truppe siriane filo-regime hanno manovrato i carri armati T-54 e T-72 a sostegno del fuoco di mortai in quello che sembra essere stato un attacco coordinato alle Forze Democratiche siriane a circa 8 chilometri a Est della linea de-escalation del fiume Eufrate a Khusham, in Siria", ha detto l'ufficiale Usa. La fonte americana ha spiegato che "da 20 a 30 colpi di artiglieria e di carri armati sono esplosi nel raggio di 500 metri" dal quartier generale delle Forze Democratiche siriane, prima che i combattenti e le forze della coalizione appoggiate dagli Stati Uniti "prendessero di mira gli aggressori con una combinazione di attacchi aerei e di artiglieria". "Stimiamo che oltre 100 combattenti pro-regime siriano siano stati uccisi", ha aggiunto, sottolineando che la reazione ha avuto luogo "per autodifesa".