Slovenia, si dimette a sorpresa il premier filo Ue Marjan Sarec

Il primo ministro sloveno Marjan Sarec ha annunciato le sue dimissioni a sorpresa, ponendo fine al suo governo di minoranza a cinque partiti dal 2018. "Con gli attuali membri del Parlamento e questa coalizione, non posso fare quello che la gente si aspetta da me, posso farlo dopo le elezioni", ha detto Sarec, un ex attore, ai giornalisti.

"La cosa piu' onesta che potremmo fare ora sarebbero le elezioni anticipate ... per chiedere alla gente se si fidano di me e vogliono che continui a lavorare", ha aggiunto Sarec, ex comico. Le dimissioni arrivano dopo l'addio del ministro delle Finanze, Andrej Bertoncelj e segue i dissidi interni alla coalizione. Il presidente, Borut Pahor, dovra' ora avviare colloqui per sondare le disponibilita' a formare una nuova coalizione.