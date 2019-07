Somalia, assalto armato in un hotel: almeno 26 morti

Somalia: almeno 26 morti e 56 feriti nell'assalto hotel Kisimayo

Sono almeno 26 i morti nell'assalto rivendicato dagli estremisti islamici di al-Shebaab a Kisimayo, nel sud della Somalia. L'assalto, cominciato nella notte di venerdi' quando un'auto bomba e' esplosa all'entrata dell'hotel Medina, molto conosciuto e situato nel centro della citta' portuale, e' durato quasi 12 ore e si e' risolto in un un bagno di sangue: 56 i feriti finora recuperati. Tra i morti anche una nota giornalista, Hodan Naleyah, da poco rientrata in Somalia dal Canada, dove si era trasferita insieme ai genitori da bambina, per raccontare storie positive del suo Paese.

Somalia: raccontava storie positive, uccisa nell'assalto Shebaab

E' morta anche una nota giornalista televisiva somala nell'assalto rivendicato dagli estremisti islamici di al-Shebaab a Chisimaio, nel sud della Somalia. Hodan Naleyah era da poco rientrata in Somalia dal Canada, per raccontare storie positive sul suo Paese e riferire della diaspora. Lavorava per Integration Tv, la prima TV online somala in lingua inglese che vuole "mettere in collegamento le comunita' somale e condividere storie stimolanti che migliorano la societa'". Un impegno cosi' importante, il suo, che era proprio lei che, in un video sul sito, raccontava la tv che aveva contribuito a fondare. Si era trasferita in Canada con la famiglia quando aveva appena sei anni ma di recente la donna, che ha due figli, aveva deciso di tornare in Somalia. Con lei sarebbe morto anche il marito. L'assalto, cominciato nella notte di venerdi' quando un'auto bomba e' esplosa all'entrata in un hotel molto conosciuto e situato nel centro della citta' portuale, e' durato quasi 12 ore e si e' risolto in un un bagno di sangue: 56 i feriti finora recuperati.