Somalia esplosione: attacco a convoglio militare italiano, nessun ferito

Nella tarda mattinata di oggi, due Vtlm (Veicolotattico leggero multiruolo) "Lince", appartenenti ad un convoglio di tre mezzi italiani, sono stati coinvolti in un'esplosione al rientro daun'attivita' addestrativa a favore della forze di sicurezza somale. Lorende noto lo Stato Maggiore della Difesa, precisando che "al momentonon si registrano conseguenze per il personale italiano". Le causedell'esplosione sono "in corso di accertamento".