Spagna, svolta dopo le elezioni. Sanchez e Iglesias accordo per il governo

Il premier socialista spagnolo uscente, Pedro Sanchez, e il leader della formazione di sinistra, Podemos, hanno firmato un documento per formare un nuovo governo di coalizione. "​Sono lieto di annunciare, insieme a Sanchez, un pre-accordo per formare un governo di coalizione progressista che copra l'esperienza del Psoe con il coraggio di Podemos. Questo è il miglior antidoto contro l'estrema destra", ha dichiarato Iglesias in una conferenza stampa congiunta. Secondo le prime indiscrezioni, Podemos avrà ruoli chiave nel nuovo governo. Nel frattempo il neo-partito di sinistra, Mas Pais, ha annunciato che appoggerà la coalizione. Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, sarà probabilmente vicepresidente del Governo di coalizione che sarà fermato grazie a un accordo con i socialisti del premier uscente, Pedro Sanchez.