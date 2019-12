Spari a Pearl Harbor, 2 morti. Aggressore si suicida

Ha aperto il fuoco nella base militare Usa di Pearl Harbor, alle Hawaii, ha ucciso 2 persone e poi si è tolto la vita. L'aggressore è un marinaio, secondo quanto riferito dal portavoce della Navy Robert Chadwick. Una persona è rimasta ferita. Le vittime sono tutte dei civili. L'incidente è avvenuto intorno 14:30 locali, alla vigilia del 78esimo anniversario dell'attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre del 1941. La base, a 13 chilometri da Honolulu e che ospita sia la Navy (con la flotta statunitense nel Pacifico) e sia l'Air Force, è rimasta in 'lockdown' per quasi due ore. Erano in corso i preparativi per la cerimonia di commemorazione di quella che il presidente Franklin D. Roosevelt definì "un data che resterà simbolo di infamia". Nell’attacco giapponese morirono 2.300 americani e la flotta Usa nel Pacifico venne distrutta.