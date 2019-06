Spd, si dimette Andrea Nahles, leader del Partito socialdemocratico

Andrea Nahles ha annunciato le sue dimissioni da leader della Spd e da capogruppo del suo partito al Bundestag, dopo il disastro alle elezioni europee del suo partito al governo in Germania con la Cdu-Csu.. Lo riferisce il Tagesspiegel, riportando le parole della Nahles, la quale sostiene di aver deciso di assumersi le sue responsabilita' come parte del governo federale e per consentire la ricostruzione del partito, che ha bisogno di nuova linfa e contenuti. "Le discussioni interne e i numerosi feedback del partito mi hanno dimostrato che non esiste piu' il supporto necessario per svolgere i miei compiti, ha detto la Nahles, che domani, lunedi', spieghera' all'esecutivo del partito le sue dimissioni da leader Spd e martedi' al gruppo le sue dimissioni capogruppo parlamentare.