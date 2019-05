Il presidente americano, Donald Trump, ha confermato - in un briefing con i giornalisti prima della sua partenza per il Giappone - l'invio di ulteriori 1.500 soldati in Medio Oriente, per fronteggiare la crescente tensione con l'Iran. "Stiamo per inviare un gran numero di truppe, per lo più preventive, e alcune persone di grande talento andranno in Medio Oriente proprio ora", ha spiegato il capo della Casa Bianca.