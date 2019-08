Abolire le armi? La politica chiede un impegno totale dal popolo diviso

Dopo le stragi a El Paso e Dayton,tornano sulla scena milioni di americani che chiedono da tempo di bandire pistole e fucili automatici. Sono richieste che cozzano contro altri milioni di americani decisi a difendere il diritto dettato dal Bill of Right (carta dei diritti) di possedere "arms". Entrambi hanno ragione,bisogna ammettere. Ma nessuno molla. Ci sono stati (e credo ci saranno nel futuro) tremendi scontri che hanno procurato feriti e perfino morti. Alle richieste di chi odia pistole ed altro, c'e' sempre la risposta di quelli che ricorrono alla legge.

Per prima cosa occorre un emendamento costituzionale,affermano. L'emendamento richiede l'approvazioe di due terzi del Senato e due terzi della Camera dei Deputati,perche' sia approvato. Si passa poi ai 50 Stati dell'Unione. Trentotto degli Stati devono dare l'OK perche' l'emendamento sia approvato. Ma anche se l'emendameno venisse approvato,i difensori del Bill of Right si chiedono: chi pensera' a fare rispettare la nuova legge? Poliziotti? ,Sceriffi?

Negli Stati Uniti ci sono piu' pistole e fucili (cioe' 393 milioni), che abitanti (330 milioni). Pensate:nel mondo ci sono 857 milioni di "arms". Il 40% in America... Forse e' il risultato di povera gente venuta in America in cerca di fortuna, per cento anni ha dovuto difendere famiglie e cavalli prima dagli animali feroci incontrati nel cammino e poi gli indiani. Cosi' oggi devono armare scuole e negozi e perfino chiese. Una maledizione...