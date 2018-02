Sudafrica: Anc rimuove presidente Zuma dalla carica

L'Anc (African National Congress), parito di governo in Sudafrica, ha deciso di rimuovere il presidente Jacob Zuma come capo di stato. Si e' conclusa cosi' il vertice straordinario di circa 13 ore del Comitato Esecutivo Nazionale del partito, convocato da Cyril Ramaphosa, nuovo leader dell'Anc e vice presidente del Paese, dopo che Zuma aveva rifiutato di dimettersi. La riunione e' avvenuta in un hotel alle porte di Pretoria.