Sudan: accordo tra generali e opposizione per un nuovo governo

I generali al potere in Sudan hanno raggiunto un accordo con l'opposizione sulle modalità per la formazione di un nuovo governo, un Consiglio sovrano con presidenza a rotazione tra militari e civili. Lo ha reso noto il mediatore dell'Unione africana, Mohamed El Hacen Lebatt. L'intesa segna una svolta che dovrebbe mettere fine ai tre mesi di instabilità seguiti al passo indietro dell'uomo forte del Paese del Corno d'Africa, Omar al-Bashir.

L'intesa per la divisione del potere è arrivata dopo due giorni di colloqui che erano ripresi mercoledì dopo che i precedenti negoziati erano naufragati a maggio sullo scontro su chi dovesse guidare il nuovo organismo. Le tensioni sul dopo-Bashir, con i militari che frenano sul passaggio del potere ai civili, si erano inasprite dopo il brutale raid dell'esercito contro un campo di protesta nella capitale Khartoum del 3 giugno, in cui erano morte decine di persone. Entrambe le parti si sono impegnate ad appoggiare "un'inchiesta dettagliata, trasparente e indipendente" sugli scontri delle ultime settimane, compreso il bagno di sangue del 3 giugn. Finora i militari avevano respinto la richiesta di affidare l'inchiesta al gruppo di protesta Alleanza per la libertà e il cambiamento.