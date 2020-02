Svizzera, l'omofobia nel codice penale. Referendum, vittoria con il 62%

La Svizzera prova a voltare pagina sul tema dell'omofobia. La popolazione della Confederazione elvetica ha votato, con il 62% a favore, per modificare la legge sulla discriminazione in modo da rendere applicabile anche all'orientamento sessuale e all'identita' sessuale. Una volta modificata, la legge consentira' di perseguire penalmente chi insultera', attacchera' o escludera' pubblicamente le persone a seguito del loro orientamento sessuale. La legge attuale si applica solo per la discriminazione religiosa o razziale.

Per ora si tratta ancora di proiezioni, realizzate dell'istituto Gfs (i risultati sono attesi a breve). E' stato il Partito popolare svizzero, Svp, il partito piu' forte in Parlamento, a lanciare il referendum con la speranza di bloccare la legge. I sondaggi anticipavano il risultato considerando che la maggior parte dei partiti si sono schierati a sostegno dell'emendamento per proteggere la comunita' gay, lesbica e bisessuale.