Taiwan, Pechino avverte Tsai Ing wen: "Taipei parte indivisibile della Cina"

Taiwan non e' mai stato un Paese ed e' parte "sacra e indivisibile" della Cina. Con queste parole il portavoce dell'Ufficio per le Relazioni con Taiwan del Consiglio di Stato, il governo cinese, Ma Xiaogang, risponde alle affermazioni della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, pronunciate durante un'intervista concessa alla Bbc dopo la rielezione al vertice dell'isola, in cui definiva Taiwan un Paese gia' indipendente. "A tentare di sfidare questo fatto, ci si puo' solo imbattere nel sangue e cadere in rovina", ha proseguito il portavoce in una nota in cui avverte le autorita' di Taipei di non giudicare male la situazione e di non creare ulteriore tensione nello Stretto di Taiwan.

"La nostra determinazione a salvaguardare la sovranita' nazionale e l'integrita' territoriale e' salda come una roccia", ha concluso Ma. "Non permetteremo mai a nessuno, a nessuna organizzazione, a qualsiasi partito politico, in qualsiasi momento, in qualsiasi forma, di dividere qualsiasi parte del territorio cinese dalla Cina!".