Tensioni Russia-Ucraina, G20:Trump ci ripensa su Putin: "Cancello l'incontro"

Donald Trump ci ripensa e, pochi minuti dopo aver detto che "probabilmente" incontrera' Vladimir Putin a margine del G20 in Argentina, ha annunciato su Twitter la decisione di cancellare il bilaterale. Il presidente statunitense ha deciso che e' "meglio per tutte le parti in causa cancellare l'incontro precedentemente previsto in Argentina con il presidente Vladimir Putin. Non vedo l'ora di avere un summit significativo appena la situazione sara' risolta!".

Parlando con i giornalisti prima della partenza, Trump aveva parlato di incontro "probabile", aggiungendo di avere "molte cose di cui parlare" con Putin. In un'intervista al Washington Post, giorni fa, Trump aveva detto di essere pronto a cancellare il bilaterale, dopo le nuove tensioni tra Russia e Ucraina e la crisi navale di Kerch. Ore fa, il Cremlino aveva confermato il faccia a faccia tra i due presidenti a margine del vertice.