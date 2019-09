Terrorismo, gli Usa: "Abbiamo ucciso noi il figlio di Osama bin Ladan"

La Casa Bianca ha ufficializzato con un comunicato che Hamza bin Laden, "membro di alto rango di al-Qaida e figlio di Osama bin Laden, è stato ucciso in un'operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan". La notizia dell'uccisione di Hamza era nota da alcune settimane - l'uomo fu ucciso in un'azione dei Navy Seal lo scorso 31 luglio - adesso è arrivata la conferma ufficiale che a portare a termine la missione sono state le forze americane. L'uccisione era avvenuta nella regione dell'Afghanistan-Pakistan. Nessun altro dettaglio è stato diffuso dalla Casa Bianca. Si precisa solo che la morte di Hamza "non solo priva al Qaeda di capacità importanti di leadership, del legame simbolico con il padre ma danneggia anche importanti capacità operative del gruppo".