Thailandia, militare spara in un centro commerciale: 20 morti

Sono almeno venti le persone uccise da un soldato che ha aperto il fuoco nella citta' di Nakhon Ratchasima, nella Thailandia orientale. Dopo aver ucciso tra gli altri un suo superiore, l'uomo, che e' ancora alla macchia, sarebbe nascosto all'interno di un centro commerciale, con una decina di persone in ostaggio. E' stato identificato come tale Jakrapanth Thomma, e ha pubblicato sul suo profilo Facebook, poi bloccato, alcune fotografie e commenti sull'assalto. Ad un certo punto ha scritto: "La morte e' inevitabile per tutti" e pubblicato una foto di quella che sembra una sua mano, con una pistola. "Dovrei rinunciare?", ha scritto poco prima che l'account diventasse inaccessibile.