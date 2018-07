Thailandia, salvo il quinto ragazzo. Piove e il monsone martella

THAILANDIA: SALVO QUINTO RAGAZZO

La Cnn riferisce che un quinto ragazzo è stato tratto in salvo dai soccorritori. L'emittente tv cita un testimone che si trova fuori dalla caverna di Tham Luang, nel nord della Thailandia. Il quinto ragazzo si unisce agli altri quattro già salvati ieri dal team di sommozzatori thailandesi e internazionali impegnati nell'operazione. Non ci sono ancora conferme ufficiali dell'avvenuto salvataggio.

THAILANDIA: RIPRESE OPERAZIONI SALVATAGGIO. PIOGGIA E MONSONE OSTACOLI

In Thailandia sono riprese le operazioni di salvataggio per estrarre gli otto ragazzi e il loro allenatore ancora intrappolati nella caverna di Tham Luang.. Secondo quanto annunciato in precedenza dal ministero dell'Interno thailandese, all'operazione partecipanogli stessi sommozzatori che hanno estratto dalla caverna i primi quattro ragazzi. Le condizioni climatiche però non sono buone. Il monsone è tornato a battere la zona della grotta, il livello dell'acqua minaccia di salire ancora.

THAILANDIA: I QUATTRO RAGAZZI SALVATI STANNO BENE

I quattro ragazzi salvati dopo essere stati intrappolati per due settimane in una caverna della Thailandia sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell'Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali.

THAILANDIA: CHI SONO I RAGAZZI INTRAPPOLATI NELLA GROTTA

Ore di attesa per la Thailandia, contutto il Paese che aspetta con il fiato sospeso la conclusione delleoperazioni di salvataggio della squadra di baby calciatori e del loro allenatore, rimasti intrappolati da oltre 15 giorni in una grotta. Quattro ragazzi sono già stati salvati - e sono in buone condizioni, ricoverati in ospedale - ma rimangono da recuperare altri otto ragazzie il loro coach Ake. Ma chi sono i giovani calciatori che tutto il mondo attende di vederesani e salvi? Il più piccolo di loro è Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è 'Titan'. Ha iniziato a giocare a calcio a 7anni, racconta la 'Bbc'. C'è poi Panumas Sangdee, 13 anni (soprannome 'Mig'), che in una lettera ai genitori ha scritto: "Tranquilli, i NavySeals si stanno prendendo cura di me". E ancora Duganpet Promtep, 13anni (soprannome Dom), il capitano della squadra dei 'Wild Boars' ('Icinghiali selvatici'); Somepong Jaiwong, 13 anni (detto 'Pong') che sogna di giocare un giorno con la nazionale thailandese; Mongkol Booneiam, 13 anni (per tutti 'Mark'), definito dai suoi professori un"ragazzo rispettoso e davvero buono"; Nattawut Takamrong, 14 anni(soprannome 'Tern'), che ha rassicurato i genitori, dicendo loro di non preoccuparsi. Ci sono poi Ekarat Wongsukchan, 14 anni (chiamato 'Bew'), che ha promesso alla madre che, una volta salvato, l'aiuterà nel negozio d ifamiglia; Adul Sam-on, 14 anni, appassionato anche di pallavolo, ePrajak Sutham, 15enne (soprannome 'Note'), descritto dai genitori come un "ragazzo tranquillo", come anche Pipat Pho, 15 anni (per tutti'Nick'), il quale ha scritto una lettera ai suoi dicendo che, appenaverrà salvato, vuole preparare del cibo sulla griglia. E infine i piùgrandi del gruppo, Pornchai Kamluang, 16 anni (soprannome 'Tee'), e Peerapat Sompiangjai, 17 anni (per tutti 'Night'), che festeggiava il compleanno nel giorno in cui sono rimasti intrappolati nella grotta. Quella mattina i genitori gli avevano detto che avrebbero aspettato ilsuo ritorno per fare festa tutti assieme. Con i 12 ragazzi c'è anche l'allenatore in seconda della squadra dei 'Cinghiali', Ekapol Chantawong (per tutti 'coach Ake'), 25 anni, che in una lettera consegnata ai soccorritori ha chiesto scusa per aver portato i ragazzinella grotta.

THAILANDIA, LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO - LA CRONACA DI DOMENICA

THAILANDIA: SONO QUATTRO E NON SEI I RAGAZZI SALVATI DOMENICA

Sono quattro e non sei i ragazzi usciti dalla grotta del nord della Thailandia in cui erano intrappolati insieme ai compagni di squadra e l'allenatore dallo scorso 23 giugno. Lo hanno precisato le autorità thailandesi impegnate nelle operazioni di recupero dopo che i media locali avevano confuso le notizie in arrivo. "Oggi siamo andati più veloci di quanto non avevamo previsto", ha affermato Narongsak Osotthanakorn, il governatore della provincia del nord della Thailandia in cui sono in corso le operazioni per il salvataggio dei ragazzi e responsabile delle operazioni. Tre ragazzi sono stati portati in elicottero all'ospedale e uno in autoambulanza, ha precisato. I soccorritori hanno ora bisogno di 10-20 ore prima di poter riprendere le operazioni domani, ha aggiunto in una conferenza stampa. Rimarranno anche questa notte nella grotta otto ragazzi e il loro allenatore.

THAILANDIA: GOVERNATORE, SIAMO ANDATI PIU' VELOCE DEL PREVISTO

"Oggi siamo andati più veloci di quanto non avevamo previsto", ha affermato Narongsak Osotthanakorn, il governatore della provincia del nord della Thailandia in cui sono in corso le operazioni per il salvataggio dei ragazzi intrappolati nella grotta e responsabile delle operazioni. Tre ragazzi sono stati portati in elicottero all'ospedale e uno in auto ambulanza, ha precisato. I soccorritori hanno ora bisogno di 10-20 ore prima di poter riprendere le operazioni, ha aggiunto in una conferenza stampa.

THAILANDIA: RAGAZZI NELLA GROTTA NUTRITI CON CIBO AD ALTA ENERGIA E MINERALI

Ai 12 ragazzi intrappolati nella grottadel nord della Thailandia dal 23 giugno sono stati dati, in previsionedello sforzo per uscire dalla cava iniziato oggi e portato a termineper sei di loro, "cibo altamente digeribile e altamente energetico,con abbastanza di minerali". Lo ha spiegato il comandante dei Sealdella marina thailandese coinvolta nelle operazioni di salvataggio,Arpakom Yookongdaew. Gelatine con una elevata concentrazione dicalorie e paracetamolo sono state incluse nelle razioni di cibo chesono state fatte.

Thailandia, primi ragazzi fuori dalla grotta

Quattro dei 13 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, sono stati recuperati dalla grotta e trasportati l'ospedale. Lo riportano fonti ufficiali. La pioggia che sta continuando a cadere ha accelerato la missione. Lʼultimo ad essere estratto sarà lʼallenatore

THAILANDIA LE NEWS DELLE SCORSE ORE SULLE OPERAZIONI DI RECUPERO

THAILANDIA: AVANTI CON IL RECUPERO DEI RAGAZZI NELLA GROTTA

Quando in Italia era ancora l'alba, in Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 4 delmattino in Italia), secondo quanto riferito ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. L'operazione prevede che ogni ragazzo venga scortato da due sommozzatori. Nel salvataggio sono coinvolti 18 subacquei di cui 13 stranieri e 5thailandesi. I livelli dell'acqua all'interno della grotta sonodiminuiti abbastanza negli ultimi giorni - grazie alle intense operazioni di drenaggio - e ora i ragazzi possono attraversare alcuni passaggi della grotta camminando, ha detto Narongsak. I medici australiani sono entrati nelle scorse ore nella grotta per valutare le condizioni di salute dei ragazzi e hanno confermato che erano pronti a partire, ha detto Narongsak. Negli ultimi giorni parti della grotta sono state completamente sommerse dall'acqua e la durata del viaggio, lungo quattro chilometri, dall'uscita della caverna fino al posto dove si trovano i ragazzi e il loro allenatore, oscilla tra le quattro e le sei ore. Le correnti d'acqua all'interno della grotta nei giorni scorsi erano forti, la visibilità era inesistente in alcuni punti e il percorso sott'acqua era complicato da molti passaggi stretti e rocce ripide. Inoltre, alcunidei ragazzi non sanno nuotare. Il campo all'imbocco della grotta Tham Luang, da dove partono leoperazioni di soccorso, è stato sgombrato dagli oltre mille giornalisti tra stranieri e thailandesi, ed è stato montato un telo che impedisce la visuale dall'esterno.

Thailandia, Le lettere dalla grotta ai genitori

Intanto i ragazzi hanno scritto ai genitori assicurando loro che stanno bene, mentre il loro allenatore si e' scusato con le famiglie. Le lettere sono state pubblicate su Facebook dai militari thailandesi che stanno soccorrendo il gruppo. "Non preoccuparti per me, mi manchi tanto, ti amo, sto bene qui, i miei fratelli, i Marines si stanno prendendo cura di me", scrive Mik. "Sto bene, sono solo un po' infreddolito, non preoccuparti per me, non dimenticare la mia festa di compleanno", scrive Night, che ha compiuto gli anni nella grotta e chiede un "barbecue" quando uscira'.

Scusandosi con i familiari, l'allenatore dei ragazzi, Ekapol Chanthawong, ha assicurato che "stanno tutti bene, i soccorritori si stanno prendendo cura di noi. Prometto che mi prendero' cura dei bambini nel miglior modo possibile. Grazie per il sostegno e per favore, accettate le mie scuse". "Night" (soprannome di Pheeraphat), il portiere della squadra, ha compiuto 16 anni nella grotta il 23 giugno. "Papa' e mamma ti stanno aspettando per festeggiare il tuo compleanno, torna presto, so che puoi farlo", hanno risposto i suoi genitori.

"Sono cosi' felice di aver visto la sua lettera", ha detto la mamma del ragazzo, Supaluk Sompiengjai. "Non importa quanto tempo dobbiamo aspettare, finche' e' al sicuro", ha aggiunto la donna che vive in un piccolo villaggio nella provincia di Mae Sai e che ha fatto sapere che la torta per festeggiare il compleanno del figlio e' ancora conservata in frigo. Un altro dei ragazzini intrappolati, Bew, soprannome di Ekkarat, ha voluto rassicurare i genitori, che gestiscono un negozio di alimentari.

"Papa', mamma, non preoccupatevi sono sopravvissuto per due settimane, tornero' ad aiutarvi nel negozio". Un altro ragazzo, Piphat, soprannome Nick, ha chiesto di poter mangiare quando uscira' una porzione di "moo krata", piatto thailandese di maiale e verdure grigliate. Oltre alla lettera di scuse indirizzata ai genitori, il 25enne allenatore dei ragazzi ha scritto anche a due parenti: "Cara zia, cara nonna, sto bene, non preoccupatevi troppo per me, abbiate cura di voi". "Ti sto aspettando di fronte alla grotta," gli aveva detto sua zia, Een.