Theresa May contro Trump: "Attacco a deputate dem inaccettabile"

Usa: May, tweet Trump contro deputate dem assolutamente inaccettabili

La premier britannica uscente, Theresa May, ha definito "assolutamente inaccettabili" i tweet del presidente americano, Donald Trump, contro le deputate democratiche. Il capo della Casa Bianca aveva scritto che le donne elette, statunitensi di origini straniere, dovrebbero "tornarsene da dove sono venute". "La sua opinione e' che il linguaggio usato per riferirsi alle donne e' assolutamente inaccettabile", ha spiegato il portavoce di May ai giornalisti.