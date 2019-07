Stati Uniti, torna la pena di morte: 5 detenuti saranno giustiziati

Torna la pena di morte negli Stati Uniti, ossia nei 29 Stati (su 50) dove il capital punishment è in vigore. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia William Barr. Oggi negli Stati Uniti ci sono 2703 detenuti in attesa di essere giustiziati con il sistema adottato dalla legge federale, cioè la iniezione letale. Gli Stati dell'Unione seguono ancora il sistema della sedia elettrica o impiccagione oppure camera a gas o fucilazione. Con la decisione odierna, cinque detenuti colpevoli di avere assassinato bambini o vecchi, saranno giustiziati appunto per mezzo della iniezione letale, dal dicembre di quest'anno al marzo del 2020. I democratici americani si sono subito fatti sentire nel Congresso: non risolve il problema della criminalita' hanno detto, sistema barbarico che era stato messo a dormire quasi due decadi fa. Per il ministro Barr la legge e' chiara e noi "dobbiamo punire i colpevoli di crimini orrendi". E' prevista un serie di comizi da parte dei milioni di americani decisamente contrari alla pena di morte.