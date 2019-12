Trade war, altro che accordo. Xi non va a Davos, niente summit con Trump

Il presidente cinese, Xi Jinping, non ha in programma di andare al World Economic Forum di Davos, previsto dal 21 al 24 gennaio prossimi, vanificando le aspettative per un incontro faccia a faccia con il presidente Usa, Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, che cita fonti al corrente della questione. Pechino, invece, starebbe pensando di inviare a Washington nei primi giorni del nuovo anno il vice premier Liu He, capo della delegazione cinese che settimana scorsa ha annunciato un accordo sulla fase uno della disputa tariffaria con gli Usa, per firmare l’accordo.

La firma a inizio 2020 del documento di 86 pagine che sancirà una prima soluzione parziale della disputa tariffaria con la Cina era stata indicata nei giorni sorsi anche dai capi della delegazione Usa, il rappresentante Usa per il commercio, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. Il forum sulle Alpi svizzere del 2020 ricorre a ridosso del capodanno cinese (il 24 gennaio, giorno di chiusura) momento in cui, tradizionalmente, il presidente cinese visita piccole città e centri della Cina prima delle festività. Trump, invece, avrebbe in programma di partecipare all’evento in Svizzera dell’anno prossimo. L’unica partecipazione, finora, di Xi al forum di Davos risale al gennaio 2017, pochi giorni prima dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, quando il presidente cinese pronunciò un discorso a difesa della globalizzazione e contro il protezionismo.