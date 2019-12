Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che Pechino e Washington sono in stretto contatto per quanto riguarda la cerimonia di firma dell'accordo commerciale tra i due Paesi. Lo riporta la Reuters, citando il portavoce del dicastero, Geng Shuang, che non ha però fornito una data.

Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump, aveva affermato che la fase 1 dell'accordo con la Cina "è fatta" annunciando che ci sarà "una cerimonia di firma con Xi" Jinping, il presidente cinese.