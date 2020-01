Tripoli, Haftar rivendica il raid. "Miliziani nella scuola militare"

Un portavoce del generale Khalifa Haftar ha rivendicato la responsabilità dell'attacco aereo sulla scuola militare di Tripoli, che ha causato la morte di decine di cadetti. "I cadetti di quel college sono miliziani", ha affermato Khaled Al-Mahjoob in una dichiarazione ad Alhurra TV, ripresa dal Libya Observer. Una dichiarazione che secondo altre fonti sarebbe stata smentita poco dopo, ma la cui veridicità appare comfermata.

La rivendicazione è coerente con le ricostruzioni fatte già circolare sui siti vicino al generale Haftar, secondo cui nell'Accademia di polizia erano concentrati alcuni dei miliziani siriani che il governo turco avrebbe spostato in Libia per farli combattere dalla parte di Serraj. Quindi non cadetti di polizia, ma combattenti per il Governo di Accordo Nazionale.

In risposta all'attacco il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "per discutere delle atrocità e dei crimini di guerra di Haftar". Lo riferisce il Libya Observer.

