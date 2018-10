Trump accusato di frode: "Ereditò 413 milioni dal padre eludendo il fisco"

Nuove accuse a Trump: "Ereditò 413 mln di dollari eludendo il fisco"

Donald Trump a lungo si e' promosso come un miliardario che si e' fatto da solo, ma un'inchiesta del New York Times - scrive lo stesso quotidiano - ha scoperto che il tycoon ricevette almeno 413 milioni di dollari provenienti dall'impero immobiliare del padre, gran parte dei quali frutto di operazioni di elusione fiscale. Il Times parla di "vere e proprie frodi" che hanno aumentato enormemente la fortuna ereditata dal tycoon alla morte di Fred Trump nel 1999.

Altro che miliardario fai da te. Per il Nyt Donald e i suoi fratelli crearono una societa' fittizia per mascherare e nascondere milioni di dollari ricevuti dai proprio genitori, aggirando il fisco con operazioni che il quotidiano definisce "vere e proprie frodi". Con il futuro presidente degli Stati Uniti che ebbe un ruolo particolarmente attivo nel mettere a punto una strategia mirata in parte a sottostimare le aziende dell'impero di famiglia per centinaia e centinaia di milioni di dollari sulle dichiarazioni dei redditi, riducendo drasticamente l'ammontare delle tasse da pagare quando queste proprieta' sono state trasferite al tycoon e ai suoi fratelli.

Casa Bianca, "attacco a famiglia Trump fuorviante"

"Un attacco fuorviante alla famiglia Trump": cosi' la Casa Bianca commenta l'inchiesta del New York Times secondo cui il presidente americano Donald Trump avrebbe ereditato dall'impero di famiglia una somma ingente frutto in gran parte di elusione fiscale. L'Irs, il fisco americano, "controllo' e firmo' queste transazioni", si spiega accusando il Nyt e altri media di attaccare il presidente "24 ore su 24, 7 giorni su 7, invece di dare notizie" sui successi della presidenza.