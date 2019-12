Trump: al via il dibattito sugli articoli per l'impeachment alla Camera

E' iniziato il dibattito sugli articoli per l'impeachment del presidente Donald Trump in commissione Giustizia della Camera. I democratici accusano l'inquilino della Casa Bianca di abuso di potere e ostruzione del Congresso. Tutti e 41 i membri del panel avranno diritto di parola, di cui 24 democratici e 17 repubblicani. Il dibattito proseguirà anche domani, prima che i due articoli vengono messi al voto.

"Il continuo abuso di potere da parte del presidente Donald Trump mette a rischio la nostra sicurezza e le nostre elezioni. Questa minaccia è impellente. Se non agissimo ora, quello che succederebbe sarebbe nostra responsabilità oltre che sua". Così il presidente della commissione Giustizia della Camera, il democratico Jerry Nadler, aprendo il dibattito. "Nulla di nuovo", è stata la replica del repubblicano Goud Collins, secondo deputato a prendere la parola. "Sono tre anni che ci si prova", ha attaccato Collins, accusando i democratici di aver formalizzato articoli di impeachment contro Trump privi fondamento. Tra i cartelli esposti dal Grand Old Party (Gop) in commissione durante il dibattito, uno dove si sostiene che il via libera alla Camera dell'impeachment è scontato perché l'esito "è predeterminato". Dopo il via libera della Camera che è sotto il controllo dem, prima in commissione e poi in plenaria, inzierà il processo in Senato dove l'esito appare altrettanto scontato visto che è a maggioranza repubblicano ed è dunque improbabile che Trump sarà rimosso dall'incarico.