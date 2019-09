Trump alla Cina: "Finiti tempi abusi commerciali. Rispetti impegni Hong Kong"

USA: TRUMP ALLA CINA, 'FINITI TEMPI ABUSI COMMERCIO, RISPETTI IMPEGNI HONG KONG'

Nuovo monito di Donald Trump alla Cina. Dal podio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente americano ha avvertito Pechino che i giorni degli "abusi" in materia commerciale "sono finiti". "In questi anni, questi abusi sono stati tollerati, ignorati, se non incoraggiati - ha denunciato - Per quanto riguarda l'America, quei giorni sono finiti". Poi Trump ha parlato della situazione di Hong Kong, sottolineando che la sua amministrazione segue "molto da vicino" il modo in cui la Cina sta seguendo la vicenda. "Il mondo si aspetta fermamente - ha detto - che il governo cinese rispetti i trattati vincolati e protegga la libertà ed il sistema di vita democratico" dell'ex colonia britannica.

USA: TRUMP ALLE ONG, 'VOSTRE POLITICHE NON SONO GIUSTE, SONO CRUDELI'

Nel discorso all'Assemblea Generale dell'Onu, Donald Trump lancia un duro attacco alle ong e agli attivisti pro migrazione che "si ammantano di retorica di giustizia sociale", ma in realtà seguono "politiche non giuste e crudeli" per vanno a sostegno dei trafficanti di esseri umani. "Quando viene minata la sicurezza sul confine, si minano i diritti umani e la dignità umana", ha detto ancora attaccando "gli attivisti dei confini aperti" che mettono "la loro idea di bontà" davanti alla difesa della dignità dei migranti.

VENEZUELA: TRUMP, 'AMERICA E' CON VENEZUELANI INTRAPPOLATI IN INCUBO'

"L'America è con i venezuelani intrappolati in questo incubo", ha affermato il presidente americano Donald Trump nel suo discorso di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui ha ammonito il pubblico contro "lo spettro del socialismo, distruttore di società e nazioni". "Socialismo e comunismo significano una cosa sola: potere per la leadership", ha aggiunto, denunciando l'azione delle "nuove squadre della morte" che si aggirano impunite mentre la gente soffre la povertà. Maduro, che domani sarà ricevuto da Vladimir Putin al Cremlino, "è una marionetta di Cuba".

USA: TRUMP AI MIGRANTI, 'NON PAGATE TRAFFICANTI E COYOTE'

Donald Trump insiste sulla sicurezza ai confini e ai migranti dice: "Non pagate i trafficanti, non pagate i coyote", le guide che aprono la strada in terra americana. "Se lo farete qui, non vi sarà consentito di entrare", ha detto, sostenendo che le migrazioni abbiano effetti negativi sui Paesi d'origine. "Questi Paesi - ha affermato - non sono in grado di sviluppare il loro potenziale se i giovani abbandonano la patria".

ARABIA SAUDITA: TRUMP, 'IRAN RESPONSABILE, PAESE ASSETATO DI SANGUE'

Il presidente americano Donald Trump torna ad accusare l'Iran, ma questa volta dal palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per l'attacco con droni contro i siti del petrolio in Arabia saudita. L'Iran "ha sete di sangue" e ha alle spalle "quattro decenni di fallimenti", ha quindi aggiunto il presidente americano sollecitando le autorità a Teheran "a cominciare a considerare per primi gli iraniani".

USA: TRUMP, 'CAMPAGNA AMBIZIOSA RIFORMA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE'

Donald Trump chiede di riformare il sistema del commercio internazionale. "Al centro della nostra visione per il rinnovamento nazionale c'è una campagna ambiziosa per riformare il commercio internazionale - ha detto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Per decenni, il sistema del commercio internazionale è stato facilmente sfruttato da Paesi che agiscono in malafede". Trump non ha risparmiato critiche alla Cina. "L'Organizzazione mondiale del commercio ha bisogno di un cambiamento radicale", ha aggiunto, chiedendo che la Repubblica Popolare non rientri più tra i Paese in via di sviluppo.

USA: TRUMP, 'FUTURO NON E' DEI GLOBALISTI, MA DELLE NAZIONI SOVRANE E INDIPENDENTI'

Donald Trump critica i leader del passato nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Il globalismo ha esercitato una spinta religiosa sui leader del passato, inducendoli a ignorare gli interessi nazionali", ha detto.