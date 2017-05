Trump avverte Comey: "Spera non ci siano registrazioni dei nostri colloqui"

Trump: avverte Comey, spera non ci siano registrazioni...

Il presidente Usa Donald Trump ha messo in guardia l'ex direttore dell'Fbi James Comey dal far filtrare notizie sui loro incontri. "E' meglio che speri che non ci siano registrazioni delle nostre conversazioni prima che cominci a far filtrare notizie alla stampa", scrive in un tweet.

In un tweet minaccia annullare briefing con la stampa

Il presidente Usa Donald Trump fa una minaccia senza precedenti: annullare i briefing con la stampa e parlare solo attraverso dichiarazioni scritte "per il bene dell'accuratezza". "Forse la cosa migliore da fare sarebbe cancellare tutti i futuri briefing con la stampa e consegnare risposte scritte per il bene dell'accuratezza", scrive in un tweet, l'ultimo di una serie scritti di buon mattino dopo le ultime polemiche, seguite al licenziamento del direttore dell'Fbi James Comey. "Di nuovo la storia che ci sia stata una collusione tra i russi e la campagna elettorale di Trump costruita dai democratici come scusa per aver perso le elezioni", scrive Trump, e annota che "la stampa bugiarda, fake media, si e' dilungata sul tema". Trump se la prende con la stampa che ha messo in luce la contraddittorieta' tra le sue dichiarazioni e quelle degli uomini del suo staff in ordine alle ragioni del ripensamento: "Un presidente ha tante cose da fare, non e' possibile per i suoi collaboratori stare davanti a un microfono con accuratezza perfetta", scrive riferendosi probabilmente a come i suoi portavoce hanno gestito la vicenda